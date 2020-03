Software AG kündigt Dividendenerhöhung an; Hauptversammlung wird verschobenDGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Software AG kündigt Dividendenerhöhung an; Hauptversammlung wird verschoben20.03.2020 / 17:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Software AG kündigt Dividendenerhöhung an; Hauptversammlung wird verschoben- Dividende soll auf 0,76 (Vj. 0,71) Euro pro Aktie ansteigen- Verschiebung der Hauptversammlung aufgrund PandemieDarmstadt, 20. März 2020 - Die Software AG (Frankfurt, MDAX: SOW) hat heute bekannt gegeben, die bislang für den 20. Mai 2020 in Darmstadt geplante ordentliche Hauptversammlung zu verschieben.Die Entscheidung steht vor dem Hintergrund des sich schnell ausbreitenden Coronavirus (COVID-19) und der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen sowie Einschränkungen für Versammlungen."Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre, der mit der Durchführung der Hauptversammlung beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie den involvierten Dienstleistern haben absoluten Vorrang. Mit der Verschiebung der Hauptversammlung leisten wir im Rahmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung einen Beitrag, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.", kommentiert Dr. Andreas Bereczky, Vorsitzender des Aufsichtsrats die Entscheidung.Der neue Termin für die Hauptversammlung wird festgelegt, sobald sich die Gefährdungslage entspannt hat und eine Durchführung ohne erhöhtes Risiko wieder möglich ist. Die Software AG wird ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht informieren.Zudem haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der zu dem späteren Zeitpunkt stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wieder eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, und zwar auf das Rekordniveau von 0,76 (Vj. 0,71) Euro pro Aktie.Basierend auf aktuell rund 74 Millionen dividendenberechtigten Aktien würde sich die Ausschüttungssumme der Dividenden auf 56,2 (Vj. 52,5) Millionen Euro erhöhen. Gemessen am Free Cash Flow läge die Ausschüttungsquote damit bei über 38 Prozent. Die Software AG erwirtschaftet regelmäßig hohe Free Cashflow Beträge, die zu einer kontinuierlichen Dividendenentwicklung und zur Wachstumsfinanzierung eingesetzt werden.Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2019 (Xetra-Schlusskurs vom 30.12.2019: 31,10 Euro) entspricht dieser Vorschlag einer Dividendenrendite von über 2,4 Prozent."Shareholder Value für unsere Aktionäre ist unser Ziel und mit unserer HELIX Strategie schaffen wir die Grundlagen für profitables Wachstum in der Zukunft. Wir freuen uns, dass der hohe Cash Flow es ermöglicht die Dividende für unsere Aktionäre erneut zu erhöhen und gleichermaßen in zukünftiges Wachstum zu investieren" sagt Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG.Durch die Absage der Hauptversammlung für den ursprünglich geplanten Termin verschiebt sich der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die damit verbundene Auszahlung der Dividende.Kontakt:Otmar F. Winzig Frederic Freichel [1]otmar.winzig@softwareag.com [1]frederic.freichel@softwareag.com Senior Vice President Investor Senior Manager Investor Relations Relations Tel: +49 (0) 6151 Tel: +49(0) 6151 92-1106 1. 92-1669 1. mailto:frederic.freichel@softwa mailto:otmar.winzig@softwareag. reag.com com20.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1003511Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003511 20.03.2020