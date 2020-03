Nach vielen Absagen haben Munich Re und Allianz heute mitgeteilt, ihre Hauptversammlungen wie geplant am 29. April beziehungsweise am 6. Mai in München abzuhalten. Die Aktionäre sollen die sich bietenden Möglichkeiten nutzen, um nicht persönlich an den Versammlungen teilnehmen zu müssen. Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht.Die beiden Münchner Versicherer wollen die Veranstaltungen durchführen, auch um eine Auszahlung der vorgeschlagenen Dividenden zu ermöglichen. "Die Hauptversammlung ohne ...

