Berlin (ots) - Wegen der weltweiten Corona-Krise sendet WELT zurzeit ganztägig Nachrichten und Sondersendungen. Zusätzlich hat der Sender für den heutigen Freitagabend drei neue Reportagen und ein Spezial ins Programm aufgenommen.Steffen Schwarzkopfs neue Reportage "Corona-Krise - Notstand in Amerika" (heute 20.30 Uhr) zeigt ein Land im Ausnahmezustand. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierten steigt auch in den USA sprunghaft an. Landesweit hat die Regierung den Notstand ausgerufen, die Nationalgarde ist im Einsatz. In Kalifornien herrscht bereits Ausgangssperre. Präsident Donald Trump spricht inzwischen von "Krieg".Die weiteren Reportagen: "Corona-Krise - Leben mit dem Shutdown" (21.30 Uhr) zeigt, dass Deutschlands öffentliches Leben inzwischen nahezu stillsteht, selbst in der Hauptstadt. Der Alltag aller wird massiv eingeschränkt. Welche Meinung haben die Bürger dazu? Wie sind die Auswirkungen auf die Betriebe? "Corona-Krise - Hamburg schließt ab" (22.00 Uhr) widmet sich der Situation in der Hansestadt, in der aktuell fast 700 Fälle von COVID-19-Erkrankungen gemeldet sind. Welche Auswirkungen haben die vom Senat bisher erlassenen Maßnahmen?Das "WELT Spezial - Leben im Corona-Modus" (22.30 Uhr) beschäftigt sich mit der Frage, wie unser aller Leben sich durch die Pandemie in kürzester Zeit verändert hat und weiter verändern wird.Der Abend auf WELT im Überblick:20.00 Uhr WELT Nachrichten (mit aktuellen News zur Corona-Pandemie)20.30 Uhr "Corona-Krise - Notstand in Amerika" (WH um 23.30 Uhr)21.00 Uhr WELT Nachrichten (mit aktuellen News zur Corona-Pandemie)21.30 Uhr "Corona-Krise - Leben mit dem Shutdown" (WH um 00.00 Uhr)22.00 Uhr "Corona-Krise - Hamburg schließt ab" (WH um 00.30 Uhr)22.30 Uhr "WELT Spezial - Leben im Corona-Modus" (WH um 01.30 Uhr) Nach Ausstrahlung sind die neuen Sendungen auch in der WELT Mediathek sowie in der WELT TV-App verfügbar.