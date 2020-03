Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank Fed ergreift weitere Maßnahmen um die Auswirkungen der Coronavirus-Krise einzudämmen. Die Fed wird nach eigenen Angaben nun auch Kommunalschuldverschreibungen mit einem guten Rating und einer Laufzeiten von bis zu einem Jahr im Rahmen der neuen Kreditfazilität akzeptieren, die in dieser Woche vorgestellt wurde.

Die sogenannten Money Market Mutual Fund Liquidity Facility soll Geldmarktfonds helfen, Mittelabzüge zu bewältigen. Wie die Fed am Freitag weiter ausführte, umfasst die Fazilität keine variabel verzinslichen Schuldverschreibungen oder Tender-Optionsanleihen. Es werde aber die Möglichkeit geprüft, diese und andere Anlageklassen in die Fazilität aufzunehmen.

Die neue Fazilität wird risikofreie Kredite an Banken vergeben, die dann die Vermögenswerte von Geldmarktfonds kaufen und als Sicherheit bei der Federal Reserve Bank of Boston, die das Programm durchführt, hinterlegen können.

Die Fed unterstützt Geldmarktfonds, nachdem viele von ihnen nicht in der Lage waren, ihre Bestände an kurzfristigen Unternehmenspapieren problemlos zu verkaufen, um große Mengen an Rückzahlungsanträgen von Kunden zu erfüllen.

