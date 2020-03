Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die bereits verkündeten massiven fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen wirken erst mit einer gewissen Verzögerung, so Dr. Manfred Schlumberger, Portfoliomanager bei StarCapital im Kommentar zum StarCapital Winbonds plus (ISIN LU0256567925/ WKN A0J23B).Im zweiten Quartal werde es einen brutalen wirtschaftlichen Einbruch geben, vergleichbar mit dem ersten Quartal 2009, dem Höhepunkt der Finanzkrise. Auch im dritten Quartal dürfte das Bruttosozialprodukt zwischen 3 bis 5% Prozent zurückgehen. Allerdings: Ziehe man den Verlauf in China und Singapur heran, werde die Wirtschaft insbesondere im vierten Quartal wieder einigermaßen normal laufen und es werde im kommenden Jahr eine mächtige Aufholbewegung geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...