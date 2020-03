Vaduz (ots) - Die Abfallentsorgung soll auch während der Corona-Pandemie gewährleistet bleiben, weil auch die Entsorgung von Abfällen zur Grundversorgung der Bevölkerung zählt.Zum Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeitenden der Entsorgungsdienste ist folgendes zu beachten:- Im privaten Haushalt sollen Abfälle wie Masken, Taschentücher,Hygieneartikel und Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch inPlastiksäcken gesammelt werden. - Diese Plastiksäcke sollen ohne zusammenpressen verknotet und inAbfalleimern mit Deckel gesammelt werden. - Die zugebundenen Abfallsäcke sollen wie üblich als Hauskehrichtentsorgt werden. - In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehendePersonen leben, soll zudem auf die Abfalltrennung verzichtetwerden, d.h. auch die ansonsten separat gesammelten Abfälle wiePET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen mit demnormalen Kehricht entsorgt werden, um eine Infektionauszuschliessen. Ebenfalls sollen keine Abfälle in dieGrüngutsammlung oder in den Kompost gegeben werden, sondern siesind auch mit dem Kehricht zu entsorgen. - Über die Kehrichtabfuhr soll nur das Nötigste entsorgt werden.Grosse Räumungsaktionen zuhause sind zu vermeiden, um dievorhandenen Kapazitäten nicht zu überlasten. Beim Besuch von Sammelstellen ist folgendes zu beachten:- Sammelstellen nur aufsuchen, wenn es unbedingt notwendig ist.Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlungsollen möglichst so lange wie möglich zuhause gelagert werden. - Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch inder aktuellen Situation verboten. Kontakt:Amt für UmweltSven Bürzle, UmweltschutzT +423 236 61 87Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100844784