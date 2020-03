Um Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Rettungsdienste während der Pandemie zu unterstützen, bietet NetSfere ihnen kostenlosen Zugriff auf seine cloudbasierte Plattform, die eine sichere und richtlinienkonforme Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht



CHICAGO, March 20, 2020, eine vielfach ausgezeichnete sichere Messaging- und Kollaborationsplattform von Infinite Convergence Solutions, Inc. , hat heute bekannt gegeben, dass es seine sicheren Enterprise-Messaging-Services ab sofort für Krankenhäuser, Gesundheitsversorger, Rettungsdienste und staatliche Einrichtungen auf der ganzen Welt kostenlos bereitstellt, um sie beim Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Dieses Angebot gilt nur für Neukunden. Die kostenfreien Services werden bis zum 30. Juni 2020 angeboten; dieses Angebot ist weltweit gültig. Um mehr über das Angebot kostenfreier Enterprise-Messaging-Services von NetSfere zu erfahren, wenden Sie sich an COVID-19Support@netsfere.com .

Die cloudbasierte Plattform von NetSfere bietet eine End-to-End-Verschlüsselung, die HIPAA und anderen internationalen gesetzlichen Anforderungen wie der DSGVO entspricht. Sie bietet Gesundheitsversorgern, Rettungsdiensten und Regierungsmitarbeitern eine sichere Kommunikationsmöglichkeit über Sofortnachrichten und kann geräteübergreifend verwendet werden. So können Ärzte, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte miteinander kommunizieren und Patientendiagnosen oder Testergebnisse besprechen. Darüber hinaus werden Kommunikation und Abläufe optimiert.

"Gesundheitsversorger und Rettungsdienste sind derzeit an vorderster Front, um weltweit die Sicherheit der Menschen während der globalen COVID-19-Pandemie zu gewährleisten, und wir möchten sie so gut wir können dabei unterstützen", so Anurag Lal, President und CEO von Infinite Convergence. "Wir hoffen, dass wir durch die kostenlose Bereitstellung unserer Enterprise-Messaging-Services für Gesundheitsversorger dazu beitragen können, die interne Kommunikation zu optimieren und bestehende Probleme zu lösen, damit diese wichtigen Berufsgruppen effizient arbeiten können."

Der Enterprise-Messaging-Tarif von NetSfere umfasst globale cloudbasierte Serviceverfügbarkeit, branchenführende Sicherheitsalgorithmen für Gerät-zu-Gerät-Verschlüsselung, standortbasierte Funktionen, administrative Kontrollfunktionen und Tools für die Zusammenarbeit wie beispielsweise Einzel- und Gruppenanrufe in HD-Qualität, Video-Streaming und Bildschirmfreigabe.

Über NetSfere

NetSfere von Infinite Convergence Solutions, Inc ist eine sichere Messaging- und Kollaborationsplattform für Unternehmen. NetSfere bietet branchenführende Funktionen für Sicherheit und Nachrichtenübermittlung, darunter globale cloudbasierte Serviceverfügbarkeit, Gerät-zu-Gerät-Verschlüsselung, standortbasierte Funktionen und administrative Kontrollfunktionen. Der Service wird zudem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT, einem globalen Anbieter von ITK-Services, angeboten - so können wir NetSfere den Kunden dieser Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellen. Der Service basiert auf der umfassenden Erfahrung von Infinite Convergence bei der globalen Bereitstellung von mobilen Kommunikationslösungen für Tier-1-Mobilfunkanbieter und auf Technologie, mit der mehr als 400 Millionen Abonnenten mehr als eine Billion Nachrichten pro Jahr senden. NetSfere erfüllt zudem internationale gesetzliche Anforderungen, unter anderem die DSGVO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001. Infinite Convergence Solutions hat Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netsfere.com .