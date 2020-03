DAX und Co haben sich zum Wochenschluss weiter stabilisiert. Insgesamt ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage angesichts der andauernden Verunsicherung durch die Coronavirus-Krise aber noch immer noch ein Verlust von 3,3 Prozent. Seit Ausbruch der Panik über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie vor vier Wochen hat der Leitindex damit etwas mehr als ein Drittel eingebüßt.War der DAX zur Eröffnung noch um fast sieben Prozent gestiegen, so ging er letztlich mit einem Plus von 3,7 Prozent ...

