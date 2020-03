Aareal Bank AG: Aareal Bank AG kündigt Additional Tier 1 Anleihe nichtDGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe Aareal Bank AG: Aareal Bank AG kündigt Additional Tier 1 Anleihe nicht20.03.2020 / 20:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aareal Bank AG kündigt Additional Tier 1 Anleihe nicht Die Aareal Bank AG hat heute beschlossen, ihre Option nicht wahrzunehmen, die "Euro 300,000,000 Perpetual Non-Cumulative Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2014", ISIN DE000A1TNDK2, WKN A1TNDK, (die "AT1 Schuldverschreibungen") zu kündigen. Die AT1 Schuldverschreibungen mit einem Volumen von 300 Mio. EUR und einem Kupon von 7,625 Prozent waren von der Aareal Bank im November 2014 emittiert worden. Eine Kündigung der ausstehenden AT1 Schuldverschreibungen wäre erstmalig zum 30. April 2020 möglich gewesen. Die Entscheidung reflektiert die Strategie der Bank, Kündigungsentscheidungen von Wertpapieren sowohl auf ökonomischer Basis als auch unter Berücksichtigung von Marktbedingungen sowie des aktuellen und künftigen regulatorischen Werts der entsprechenden Kapitalinstrumente zu treffen.Kontakt: Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations20.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1003607Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003607 20.03.2020 CET/CEST