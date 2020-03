Erfurt (ots) - Nach 16 Doku-Folgen "Dein Song" (ZDF) war es im KiKA-Studio am Freitagabend endlich soweit: Mit Emmie Lee aus Düsseldorf kürten die Zuschauer*innen per Online-Voting die neue "Songwriterin des Jahres"! Der selbstkomponierte Titel "I' m Gonna Stay" erhielt von den Fans die meisten Stimmen, so dass sich die 14-jährige Nachwuchssongwriterin nun über die Siegertrophäe und eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro freuen darf."Ich bin momentan echt sprachlos, es ist ein unglaubliches Gefühl! Als ich bei der Entscheidung meinen Namen gehört habe, hat mein Herz so sehr geschlagen. Ein großes Dankeschön auch an meine Musikpatin Ilira. Ich habe so viel von ihr gelernt. Ihre Persönlichkeit hat meinen Song so sehr bereichert und ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist", so die überglückliche Gewinnerin.Aufgrund der aktuellen Lage musste das "Dein Song-Finale" in diesem Jahr ohne die Anwesenheit von Finalist*innen, Pat*innen, Jury und Studiopublikum stattfinden. Nur das Moderationsduo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich waren bei "KiKA LIVE"-Moderator Ben zu Gast. Noch einmal zeigten Einspieler alle Etappen des Wettbewerbs: Casting, Komponistencamp auf Ibiza, die Arbeit mit den Musikpat*innen und natürlich die Präsentation des Musikvideos. All das half den Zuschauer*innen zuhause bei ihrem Entscheidungs-LIVE-Voting.Neben Emmie Lees Gewinnerpatin Ilira konnten mit Kelvin Jones, Annett Louisan, Die Orsons, Moritz Eggert, Oonagh, YouNotUs und LOTTE in diesem Jahr namhafte Musikpat*innen gewonnen werden. Sie boten den Nachwuchskomponist*innen ihre Erfahrung an und unterstützten sie in der Songproduktion.Schon jetzt geht der Blick nach vorn, denn "Dein Song" geht 2021 weiter: Ab sofort können sich junge Komponist*innen mit ihren Songideen auf kika.de für die 13. Staffel bewerben. Alle Folgen der aktuellen Staffel und exklusiven Content zum Format findet die Community ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player."Dein Song" ist eine Produktion der BSB Film- und TV-Produktions GmbH und MBTV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Miagtchenkov.Pressekontakt:Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public RelationsEifelstraße 24, 50677 Köln, Tel: +49 221 933 3080Mail: hermjohannes@foolproofed.de; aktas@foolproofed.de;vetten@foolproofed.deAnsprechpartner: Markus Hermjohannes, Yonca Aktas, Georg VettenWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikation,Gothaer Straße 36, 99094 ErfurtTel. +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4553449