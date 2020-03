Bekanntgabe vorklinischer Forschungswerkzeuge für COVID-19

Rensselaer, N.Y., March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, kündigt Unterstützung für die weltweiten Forschungsbemühungen zu COVID-19 durch ein neues Coronavirus-Toolkit mit relevanten Modellen und Dienstleistungen an.



Mausmodelle wurden in großem Umfang für die Forschung zum SARS-CoV-Virus verwendet, das eng mit dem neuen SARS-CoV-2-Virus verwandt ist, das COVID-19 verursacht. Taconic bietet viele Tiermodelle und Dienstleistungen zur Unterstützung der COVID-19-Forschung an, um den globalen Kampf gegen die Krankheit voranzubringen.

Die Modelle des Coronavirus-Toolkits von Taconic sind nach Anwendung gruppiert: Modelle für COVID-19-Erkrankungen, die Entwicklung und Produktion von Antikörpern sowie die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen.

Das Toolkit enthält mehrere proprietäre Modelle, zum Beispiel Ace2-Knockout-Mäuse, die Taconic durch seine Partnerschaft mit dem Entwickler Lexicon Pharmaceuticals zur Verfügung stehen. Ace2-Knockout-Mäuse werden zur Untersuchung des akuten Atemnotsyndroms (Acute Respiratory Distress Syndroms, ARDS) verwendet, einer Komplikation von COVID-19. Taconic und Lexicon haben sich zusammengetan, um die Produktion dieses Stamms zu erhöhen und die Modelle Forschern weltweit in subventionierter Form bereitzustellen. Ein zweites Beispiel sind genetisch humanisierte HLA-Mäuse (humanes Leukozyten-Antigen), die menschliche Impfreaktionen im Vergleich zu herkömmlichen Mäusen besser abbilden. Außerdem ist Taconic eines von wenigen Unternehmen weltweit, das Mäuse mit einem skalierbaren humanisierten Immunsystem produzieren kann, die menschliche Immunzellen in sich tragen.

Neben den Modellen bietet Taconics auch Koloniemanagementlösungen zur Entlastung der Labore an, die aktuell von Einschränkungen, reduzierter Belegschaft oder vorübergehenden Schließungen betroffenen sind. Um die Sicherheit wertvoller genetisch modifizierter Modelle auch in Zukunft zu gewährleisten, werden Kryokonservierungsdienste zu einem äußerst attraktiven Preis angeboten. Da sich die Forschungsprioritäten aktuell ändern, möchte Taconic Forscher außerdem dazu animieren, anwendungsspezifisch generierte Modelle als eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, mit der sie die Forschung auch ohne umfangreiche interne Personalressourcen voranbringen können. Taconic verfügt über das umfassendste vollständig lizenzierte Genmodifizierungs-Toolkit der Branche.

"Taconic ist stolz darauf, einen Beitrag zum globalen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu leisten. Wir nehmen unsere Mission, Tiermodelllösungen anzubieten, ernst und engagieren uns für die COVID-19-Forschung", so Nancy J. Sandy, Chief Executive Officer von Taconic Biosciences. "Wir investieren erhebliche Ressourcen, um diese kritischen Modelle zur Verfügung zu stellen und damit sofortige Studien zu ermöglichen."

Weitere Informationen über das Coronavirus-Toolkit von Taconic Biosciences erhalten Sie bei Taconic unter 1-888-TACONIC .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.