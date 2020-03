Im Zeichen des Virus - in der Kalenderwoche 12 (16.03. bis 20.03.) trifft die Corona-Krise mit voller Wucht auf den KMU-Anleihen-Markt. Die Kurse mittelständischer Anleihen fallen teils drastisch. Die Kursbewertungen seien derzeit fernab der Realität, sagen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG, die vor allem die großen Spreads zwischen den gebotenen Kursen von Käufern und Verkäufern anprangern. Zahlreiche Anleihen-Emittenten führen in dieser und den kommenden Wochen Kurzarbeit ein, um den Einbußen der Corona-Krise entgegenzuwirken. Andere Unternehmen sehen sich unterdessen für die Krise gut gewappnet.

Die neue 4,25%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9) der FCR Immobilien AG befindet sich weiter in der Zeichnungsphase. Noch bis zum 25. März 2020 können Anleger den mittlerweile fünften Minibond des Unternehmens mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro zeichnen. "Unser Fokus liegt auf Handelsimmobilien in Sekundärlagen. In der Regel sprechen wir hier über einen Lebensmittelmarkt als Ankermieter. Da die Menschen auch weiter konsumieren müssen, halte ich aktuell die Auswirkungen der Corona-Krise auf uns für gering", so FCR-Gründer Falk Raudies im Emissions-Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Zudem gibt es aktuell eine neue Anleihe mit Nachhaltigkeitscharakter - die nextbike GmbH, ein Anbieter für Fahrradverleihsysteme, begibt ihre dritte Unternehmensanleihe. Die Anleihe bietet einen Zinskupon von 5,25% p.a. und richtet sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro an institutionelle Investoren. Mit dem Emissionserlös soll das weitere Wachstum von nextbike finanziert werden.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-März-2020-1.

Die Euroboden GmbH hat im Geschäftsjahr 2018/19 einen Rekordgewinn von 24,63 Mio. Euro erwirtschaftet, trotzdem ist der Anleihe-Kurs von Euroboden deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden und fiel zwischenzeitlich auf unter 80%. "Neben den Gewinn- und Eigenkapitalsteigerungen verfügt Euroboden aktuell auch noch über eine freie Liquidität von über 40 Mio. Euro. Es ist bedauerlich, dass der Kurs der Anleihe derart fällt. Offensichtlich können wir uns der generellen Verkaufspanik trotz der offensichtlich relativ komfortablen Situation der Euroboden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...