Freier Fall an den Märkten und heruntergefahrene Fabriken. Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus werden wohl gravierend sein. Fallende Kurse bedeuten aber auch steigende Dividendenrenditen! Hier sind drei Aktien, die schon jetzt mehr als 5 % Rendite bringen. Allianz: 7 % Die Allianz (WKN: 840400) ist einer der aktuellen Spitzenreiter in dieser Hinsicht. Für das abgelaufene Jahr wird eine Dividende in Höhe von 9,60 Euro je Aktie vorgeschlagen. Der Aktienkurs hat sich über den letzten Monat ...

