Die TUI (WKN: TUAG00)-Aktie konnte sich in den vergangenen Jahren immer wieder über eine hohe Dividendenrendite bei den Anlegern beliebt machen. Und tatsächlich ließen sich so viele Investoren finden. Klammerte man die Dividende allerdings einmal aus, die zum Teil in manchen Jahren gar nicht ausgeschüttet wurde, war bereits früher die hohe Anfälligkeit des Geschäftsmodells erkennbar. So lag die durchschnittliche Nettomarge über die vergangenen zehn Jahre (2010 bis 2019) gerade einmal bei 1,8 %. ...

