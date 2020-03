In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Dr. Jens Gerhardt, Vorstandssprecher der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8), stellen. Die Aktie von Deutschlands größtem Serienyachthersteller hat zuletzt überdurchschnittlich an Wert verloren. "Wir produzieren und liefern pünktlich aus derzeit. Und wir sind ausgebucht bis Juni", erläutert Dr. Gerhardt. Die aktuelle Entwicklung begünstige die Nachfrage nach kleineren Segelyachten. "Wir haben auch nicht an unseren Innovationen gespart und werden im nächsten Fiskaljahr einer der wenigen sein, der neue Modelle präsentieren kann." Herr ...

