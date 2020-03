Die Bundesregierung steuert als Folge der Virus-Krise auf eine Nettoneuverschuldung von etwa 350 Milliarden Euro zu. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag an mehreren Stellen der Bundesregierung. Dies zeichne sich in der laufenden Ressortabstimmung über die wirtschaftlichen Hilfen ab.

