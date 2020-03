DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im Zusammenhang mit der Corona-Krise einen Mehrpunkteplan zum Schutz von Mietern, Kunden und Mitarbeitern vorgestellt. Dieser sieht unter anderem vorerst den Verzicht auf Mieterhöhungen oder Kündigungen vor, wie das Unternehmen am Samstag in Düsseldorf mitteilte. Die eigene Stiftung will 1 Million Euro für Corona-Hilfsmaßnahmen in die Hand nehmen. Zudem bestätigte der Konzern seine Prognose für 2020. So gehe LEG derzeit weiter von einem operativen Ergebnis (FFO) von 370 bis 380 Millionen Euro aus, trotz leichter Einbußen beim operativen Mietwachstum.



LEG will den Angaben zufolge "bis auf Weiteres" auf Mietanpassungen an die ortsüblichen Vergleichsmieten verzichten, erklärte der Konzern. "Damit möchten wir ein Zeichen der Solidarität und gesellschaftlichen Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie setzen und unsere Kunden entlasten", hieß es. Außerdem setzte LEG Zahlungs- und Räumungsklagen vorerst aus. Mit Mietern, die wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht zahlen könnten, werde LEG Ratenzahlungsvereinbarungen schließen, die aktuell eine Stundung von bis zu sechs Monaten vorsähen. Zudem könnten eigene Kündigungen zurückgenommen werden, etwa wenn ein Umzug aktuell nicht möglich sei.



Der Konzern kündigte zudem Hilfe für Gewerbemieter und Kleinunternehmer an. Gerade kleinen Gewerbetreibenden brächen derzeit die Einnahmen weg. Daher wolle die LEG die Gewerbemieter mit kulanten Stundungsregelungen und individuellen Entlastungsangeboten unterstützen. Weiter will das Unternehmen sein Engagement für Wohnungslose bei der Suche nach Wohnungen verstärken.



Die LEG gehört mit rund 136.000 Mietwohnungen zu den führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Von den anderen großen Wohnungsbaugesellschaften hat bereits Vonovia angekündigt, Mietern bei Finanzproblemen wegen der Corona-Krise entgegenzukommen. /nas

LEG IMMOBILIEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de