Die Nachricht klingt so ermutigend wie der Schlachtruf der 4 Musketiere "Einer für alle, alle für einen'.Denn die Mitteilung der EZB vom gestrigen Freitag zeigt, dass sie und andere große Notenbanken durch eine erneute koordinierte Aktion die Versorgung von Banken mit günstigen Dollar-Krediten in der Virus-Krise sichern wollen.Swap-Linien als letzter Rettungsring?So haben sich nun die EZB, das FED, die kanadische Notenbank, die Bank von England, die japanische Notenbank sowie die Schweizerische Nationalbank darauf geeinigt, täglich US-Dollar mit einer Laufzeit von einer Woche anzubieten. Bisher wurde dies nur einmal in der Woche durchgeführt. Diese Regelung soll ab dem kommenden Montag gelten und bis mindestens Ende April 2020 laufen. Außer sollen die zuvor bekannt gegebenen wöchentlichen Geschäfte mit einer Laufzeit von 84 Tagen fortgeführt werden.

