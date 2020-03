NEW YORK (dpa-AFX) - Nach US-Staaten wie Kalifornien, New York und Illinois hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch der US-Bundesstaat New Jersey eine weitgehende Ausgangssperre angeordnet. Gouverneur Phil Murphy gab die Maßnahme am Samstag bekannt. Er wies die rund neun Millionen Einwohner von New Jersey an, zu Hause zu bleiben. Alle Versammlungen, wie Feiern oder Veranstaltungen, seien damit ab Samstagabend (Ortszeit) untersagt. Die meisten Läden außer wichtigen Geschäften wie Supermärkte und Apotheken sowie Banken müssten schließen.



Murphy kündigte zugleich zahlreiche Ausnahmen an. Menschen dürften weiterhin Lebensmittel einkaufen, Banken, Ärzte und Apotheken aufsuchen und spazieren gehen. Dabei müssten sie aber Vorsichtsmaßnahmen beachten und voneinander Abstand halten.



Die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen in New Jersey habe sich seit Freitag um 442 Fälle auf insgesamt mehr als 1300 Fälle erhöht, sagte Murphy. Das liege auch an der starken Ausweitung der Tests. 16 Menschen seien in dem Staat bisher an Covid-19 gestorben. Im Nachbarstaat New York wurden am Samstag mit über 11 600 Fällen die meisten Infektionen in den USA registriert./mub/DP/zb