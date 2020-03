Corona bestimmt auch an diesem Wochenende das Leben in Europa und erstmals auch den USA. Italien macht komplett dicht und die Staaten sind mittlerweile auf Rang vier vorgerückt, was die Infizierten angeht. Klar, dass zahlreiche Unternehmen an einem Gegenmittel gegen diesen todbringenden Virus forschen.

iBio ist unmittelbar an einem Medikament zu Bekämpfung von Covid 19 beteiligt. Lesen Sie hier alles über das Unternehmen und die Aktie.

Zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...