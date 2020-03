Besonders für Privatanleger sieht Buffet die Chance für einen Einstieg in Aktien. Auch sollten sie die Lage nicht überbewerten. Markteinbrüche hat es in der Aktiengeschichte schon öfters gegeben. Dass die Lage schlimm ist, ist auch Buffet klar. Weltweiter Fortschritt wird unterbrochen, aber auch die Pandemie wird den Fortschritt der Welt nicht aufhalten. So ist Buffet bei Fluggesellschaften beteiligt und auch am Ölmarkt. Aktien werde er aber nicht verkaufen. Außerdem hat sich beim Öl etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...