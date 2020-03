Hamburg (ots) - Handgeschriebene Schilder und selbstgebaute Schutzwände - Deutschlands Supermarkt-Mitarbeiter versuchen sich mit allen Mitteln vor Personen zu schützen, die sich nicht an die dringend gebotenen Abstands-Regeln halten. Um die Menschen, die laut Bundeskanzlerin Angela Merkel für uns alle wortwörtlich "den Laden am Laufen halten" zu unterstützen, hat das auf digitales Marktmanagement spezialisierte Unternehmen Responsive Acoustics (ReAct) eine Durchsage produziert, mit der alle Leute im Geschäft - Kunden genauso wie Kollegen - daran erinnert werden, den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Supermärkte und Discounter können sich die Audio-Datei kostenfrei downloaden."Die Corona-Krise erfordert schnelle und kreative Lösungen", sagt ReAct-Gründer Wilbert Hirsch. "Nach den ersten Gesprächen mit unseren Kunden war klar, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Sofort nach Fertigstellung im Tonstudio wurde die Durchsage bei den ersten Kunden kostenfrei online aktiviert und erinnert nun automatisiert die Kunden alle paar Minuten daran, den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten."Mittlerweile hat ReAct weitere Durchsagen produziert und aktualisiert das Angebot laufend. "Themen wie das Erreichen der maximal zulässigen Anzahl von Kunden im Geschäft oder Hinweise auf das Benutzen der Hand-Desinfektion werden in der nächsten Zeit leider zu jedem Einkauf dazugehören", so ReAct-Gründer Hirsch.Um die Mitarbeiter in den Supermärkten und Discountern möglichst flächendeckend zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Verzögerung der Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten, bietet ReAct alle Durchsagen auch Nicht-Kunden kostenfrei zum Download an: https://react-now.com/Über ReAct - www.react-now.com (http://www.react-now.com)Die Responsive Acoustics GmbH (ReAct) ist der Innovationsführer für digitales Marktmanagement. Mit der selbst entwickelten SaaS-Plattform "Call to Action" bietet ReAct zahlreiche intelligente Antworten auf die Herausforderungen des stationären Handels. Damit revolutioniert das 2014 in Hamburg gegründete Unternehmen nicht nur die innerbetrieblichen Abläufe, sondern sorgt mit seinen IoT-, Kommunikations- und Klanglösungen für deutliche Effizienzsteigerungen, signifikante Kosteneinsparungen sowie einen klar verbesserten Kunden-Service. Das Ergebnis: Eine spürbar höhere Kundenzufriedenheit und messbar mehr Lust am Einkauf. ReAct ist die derzeit einzige Plattform dieser Art weltweit. Das ReAct-System ist bereits bundesweit bei großen Supermarktketten sowie auch Baumärkten, Gartencentern und Apotheken im Einsatz.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTelefon: +49 (0)40 207 6969 83Mobil: +49 (0)177 305 51 94arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Responsive Acoustics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128934/4553769