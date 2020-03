Eine Redensart sagt: "Das Provisorium wird das Definitive". Diese Gefahr wird in der Corona-Krise massiv unterschätzt, obwohl es in der Geschichte zahlreiche Beispiele gibt, wie aus "vorübergehenden" Maßnahmen, in Notzeiten beschlossen, dauerhafte Änderungen wurden. Die geschichtlichen Erfahrungen - ich werde einige Beispiele anführen - sollte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...