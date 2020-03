Teladoc (TDOC): Telemedizin-Aktie für die Watchlist!

Telemedizin vermeidet überflüssige Praxisbesuche. Hilfe für das allseits überlastete Gesundheitswesen. Teladoc-Aktie on watch!

Symbol:ISIN:Die Aktie des auf Telemedizin spezialisierten Unternehmens hat in 6 Monaten rund 96 Prozent zugelegt und erst am Freitag ein neues Allzeithoch gebildet. Ein Pullback Richtung 20er-EMA wäre ideal, um beim nächsten Anstieg dabei zu sein. Wir halten Ausschau nach entsprechenden Setups.Telemedizin könnte ein Schlüssel nicht nur zur Lösung der Corona-Krise, sondern überhaupt zur Entlastung des Gesundheitswesens sein. Für zahlreiche Diagnosen ist nicht zwingend ein Besuch beim Arzt erforderlich, sondern es ist möglich, diese im Gespräch per Video zu stellen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/teladoc-tdoc-telemedizin-aktie-fuer-die-watchlist/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TDOC.