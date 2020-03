Die Bundesregierung und die Regierungschefs der einzelnen Länder haben sich auf ein drastisches Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in Deutschland geeignet. Die Schutzmaßnahmen werden hochgefahren, die Wirtschaft immer weiter runter. Die Hoffnung auf eine Trendwende am Aktienmarkt schwindet. Bund und Länder wollen die Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellosen drastischen Beschränkungen verlangsamen. In der Öffentlichkeit werden Ansammlungen von mehr als zwei Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...