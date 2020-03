von Christoph Platt, Euro am SonntagDer Blick in einen Tresor der Deutschen Bundesbank beeindruckt. Tausende Goldbarren, die als Währungsreserven für Krisenzeiten dienen, lagern in den schwer gesicherten Räumen. Fast 270.000 Barren nennt die Bundesbank ihr Eigen - ein Bestand von 3.367 Tonnen. Die Hälfte davon befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...