=== *** 07:30 DE/Innogy SE, Jahresergebnis, Essen *** 08:00 DE/Traton SE, Jahresergebnis, München 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis und Veröffentlichung Dividendenvorschlag, Lehrte *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. Beschlüsse zum Schutz der Wirtschaft in der Corona-Krise, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März *** 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zu Nachtragshaushalt und zusätzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise, Berlin *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Kosovos Ministerpräsident Kurti, Gespräch per Videokonferenz, Berlin 14:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-Pressegespräch *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -13,0 zuvor: -6,6 - DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2019, Bad Homburg - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Hellofresh + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor TecDAX + NEUAUFNAHME - Isra Vision + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor SDAX + NEUAUFNAHME - Godewind Immobilien - Steinhoff International - Adler Real Estate - SNP Schneider-Neureither & Partner + HERAUSNAHME - HelloFresh - SGL Carbon - Dr. Hönle - Heidelberger Druckmaschinen Stoxx-600 + NEUAUFNAHME - Rational (Deutschland) - Teamviewer (Deutschland) - Bawag Group (Österreich) - Acciona (Spanien) - La Francaise des Jeux (Frankreich) - Vistry Group (Großbritannien) - Genus (Großbritannien) - Games Workshop (Großbritannien) - Redrow (Großbritannien) - Trainline (Großbritannien) - Countryside Properties (Großbritannien) - BE Semiconductor (Niederlande) - Entra (Norwegen) - Samhallsbyggnadsbol Aget Nord (Schweden) - Wihlborgs Fastigheter (Schweden) + HERAUSNAHME - Hella (Deutschland) - K+S (Deutschland) - Telenet Group (Belgien) - OC Oerlikon (Schweiz) - Bankia (Spanien) - Air France-KLM (Frankreich) - Altran Technologies (Frankreich) - JCDecaux (Frankreich) - Casino Guichard (Frankreich) - Lagardere (Frankreich) - Tullow Oil (Großbritannien) - Jupiter Fund Management (Großbritannien) - NMC Health (Großbritannien) - AIB Group (Irland) - Pirelli & C. (Italien) ===

