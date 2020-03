FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat vor Übernahmen von Infrastruktur- und Mobilitätsfirmen infolge der Corona-Krise gewarnt. "Wir haben nicht nur einen viralen Angriff. Wir könnten auch einen Wirtschaftsangriff danach erleben", sagte Scheuer der Süddeutschen Zeitung. Finanziell geschwächte Firmen könnten ins Visier internationaler Investoren geraten.

Für Scheuer ist das ein naheliegendes Szenario, das die Regierung mit aller Kraft abwenden müsse. "Es gibt weltweites Interesse an erfolgreichen deutschen Unternehmen auch in der Mobilität und der Infrastruktur." Er sei bereits in Gesprächen mit anderen Ministern und Ministerien. Es gehe darum, Wirtschaftskraft in Deutschland nach der Krise zu sichern.

Auch im Bundesfinanzministerium steht das Thema auf der Agenda. Im Kampf gegen das Virus setze der Staat auch seine große Finanzkraft ein, sagte Finanzminister Olaf Scholz der Zeitung. "Damit können sich Unternehmen schützen - auch vor unliebsamen Überraschungen." Um Unternehmen finanziell zu stützen, aber durchaus auch, um sie vor unerwünschten Übernahmen zu schützen, will das Bundeskabinett am Montag ein großes Gesetzespaket verabschieden.

