Marc Pointet - designierter CEO von Ina Invest

Implenia konnte mit Marc Pointet einen dynamischen sowie erfahrenen Manager und Experten im Immobiliengeschäft als CEO der Ina Invest gewinnen. Ina Invest bietet erhebliches Wertschöpfungspotenzial für Implenia und seine Aktionäre. Nach einer Aufbauphase sollen attraktive Renditen erzielt werden - dabei wird Ina Invest auf die die Entwicklungs- und Ausführungsexpertise von Implenia zählen können.

Dietlikon, 23. März 2020

Anlässlich der Präsentation des Jahresergebnisses 2019 hat Implenia angekündigt, dass die Hälfte des Entwicklungsportfolios bewertet zu Marktpreisen in die neu gegründete Immobiliengesellschaft Ina Invest AG transferiert werden soll. Nach der Ernennung von Stefan Mächler zum designierten Präsidenten des Verwaltungsrates von Ina Invest, konnte nun auch die operative Führungsposition mit einem Experten im Immobiliengeschäft besetzt werden.

Marc Pointet wird als designierter Chief Executive Officer (CEO) das operative Geschäft der Ina Invest Holding AG und der Ina Invest AG führen

Implenia konnte mit Marc Pointet einen ausgewiesenen Experten und erfahrenen Manager mit ausgezeichneten Kenntnissen im gesamten Lebenszyklus von Immobilien als designierten CEO der Ina Invest Holding AG sowie der Ina Invest AG gewinnen. Zusätzlich bringt er fundierte Erfahrung im arealübergreifenden Management eines Immobilienparks mit. Nach seinem Master in Architektur an der ETH Zürich arbeitete Marc Pointet als Architekt sowie als Projektleiter bei namhaften Unternehmen in der Bank- und Bauindustrie. Ab 2006 hatte Marc Pointet bei Mobimo als Leiter Projektmanagement grosse Entwicklungsprojekte erfolgreich geleitet, unter anderem war er der verantwortliche Gesamtprojektleiter für den Mobimo Tower in Zürich. Während dieser Zeit ergänzte Marc Pointet seine universitäre Ausbildung um einen Executive MBA HSG an der Universität St. Gallen. Seit 2013 leitete Marc Pointet als Mitglied der Geschäftsleitung bei Mobimo sämtliche Aktivitäten in der Westschweiz und war damit verantwortlich für ein Portfolio von insgesamt CHF 1 Milliarde. In dieser Funktion hatte er unter anderem die Region Westschweiz aufgebaut und die Planung und Ausführung von mehreren zukunftsweisenden, grossen Entwicklungsarealen geführt.

Marc Pointet zu seiner Nomination als designierter CEO von Ina Invest: «Ich bin sehr motiviert, meinen operativen und strategischen Erfahrungsschatz im Immobilienwesen als CEO eines neuen, börsenkotierten Anlagegefässes einzubringen. Ich bin es mich gewohnt, vielen Anspruchsgruppen zu dienen und für alle Mehrwert zu schaffen: für die Aktionäre, die Mitarbeitenden, die Kunden, die Partner, die Behörden sowie die Nutzer einer Immobilie.»

Ina Invest bietet erhebliches Wertschöpfungspotenzial für Implenia und seine Aktionäre. Das neue Immobilienunternehmen entwickelt und bewirtschaftet ein attraktives Portfolio von Immobilienprojekten an erstklassigen Standorten in den Wirtschaftszentren der Schweiz. Dabei kann Ina Invest auf die Entwicklungs- und Ausführungsexpertise von Implenia zählen. Für ihre Immobilien wird Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards anwenden und nach einer Aufbauphase durch ihr Finanzprofil eine attraktive Rendite erzielen.

