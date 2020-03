Der Wasserstoff-Pure-Player Nel hat ein Unternehmensupdate bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus veröffentlicht. In den USA muss die Gesellschaft die Mehrheit der Aktivitäten in der Anlage in Wallingford, Connecticut bis zur zweiten Aprilhälfte 2020 vorübergehend aussetzen. In den Werken in Norwegen und Dänemark läuft wird der Betrieb vorerst fortgesetzt.Die internationalen Reisebeschränkungen führen bei Nel aller Voraussicht nach zu einige Verzögerungen bei der Installation und Inbetriebnahme ...

