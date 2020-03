Mit 3,7 Prozent schnellte der DAX am Freitag noch einmal nach oben. Es war Verfallstag und damit standen die Kurse im Zeichen der Terminhändler und deren Absicherungen. Diesen Fakt kann man in der neuen Woche nun ausblenden und sich auf die "normalen" Bewegungen konzentrieren. Anlauf der Bullen scheiterte am Freitag Es sah bereits am Morgen sehr bullish aus und Kurse über 9.000 Punkten brachten am Freitag die Möglichkeit nahe, dass wir hier einen Ausbruch auf der Oberseite sehen würden. Als entsprechendes ...

