Die Corona Krise hält die Finanzmärkte in Atem. Zwar ging es für den Dax letzten Freitag um 3,7 Prozent nach Oben. Doch betrachtet man die gesamte Woche, so musste der deutsche Leitindex einen Verlust von 3,3 Prozent hinnehmen. Auch die Wallstreet hatte eine der schlechtesten Wochen in der Geschichte. Das wird heute wichtig. Für den Dax könnte es heute wieder schwierig werden. Bereits im vorbörslichen Handel verzeichnete der Dax minus 5 Prozent. ...

