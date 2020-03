Die Preise für Papiergold befinden sich derzeit auf Tuchfühlung mit der Marke von 1.500 Dollar.Die Notwendigkeit - aus welchen Gründen auch immer - Gold in Geld zu tauschen, bremst den Krisenschutz weiterhin aus. Dies lässt sich besonders gut am aktuellen Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC ablesen. Große wie kleine Terminspekulanten haben nämlich per Saldo die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 328.300 auf 301.700 Futures (-8,1 Prozent) zurückgefahren. ...

