Am Mittwoch erreichte die Aktie des Aeronautik-Konzerns Airbus mit 47,70 Euro ein Fünf-Jahres-Tief, marginal unterhalb des 2016er-Tiefs, das kurz nach dem EU-Votum in Großbritannien ausgebildet wurde. Am Freitag lag das Tageshoch der Aktie bei 68,10 Euro. Binnen zwei Tagen kam es damit zu einem Anstieg um 42 Prozent.

