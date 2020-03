Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus- Pandemie mehren sich. Nachdem das IOC am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zugelassen hat, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land.Vor dem Parlament in Tokio sagte Abe Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein."Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir ...

