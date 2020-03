Kapilendo startet regionale Initiative mit Finanzierungspartnern und FinanzberaternDGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation Kapilendo startet regionale Initiative mit Finanzierungspartnern und Finanzberatern (News mit Zusatzmaterial)23.03.2020 / 08:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.P R E S S E M I T T E I L U N GCorona-Pandemie: Hilfe für mittelständische Unternehmen Kapilendo startet regionale Initiative mit Finanzierungspartnern und FinanzberaternBerlin, 23.03.2020. Kapilendo startet erste regionale Aktivitäten, um kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland bei der schnellen Beschaffung von Liquidität zu unterstützen. Gemeinsam mit mehreren Partnern hilft Kapilendo betroffenen Unternehmen, auf regionaler Ebene einfachen Zugang zu verschiedenen Liquiditätsbausteinen zu bekommen - von klassischen und alternativen Finanzierungen über Factoring bis hin zu Hilfsprogrammen und Fördermitteln. Zu den Kooperationspartnern zum Start der Initiative zählen u.a. A.B.S. Global Factoring, CANEI.digital, DFKP und Franchise 4X."In der aktuellen wirtschaftlichen Situation geht es insbesondere darum, dass der milliardenschwere Schutzschirm der Bundesregierung schnell bei Unternehmen ankommt. Neben Bürgschaften muss vor allem auch direkte Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Das Ausmaß der Krise lässt sich nur durch hoch automatisierte Antrags- und Prüfprozesse und eine vollständig digitale Abwicklung eindämmen. Hierbei wird das "Hausbankprinzip" zum Hindernis für kleine und mittelständische Unternehmen. Nur durch direkte Liquidität, eine Auflösung des Hausbankprinzips und die Einbindung digitaler Vermittler lassen sich weitreichende Insolvenzen verhindern. Mit unserer Initiative schaffen wir kurzfristig ein "Ökosystem Liquidität". Wie wollen einen regionalen Schwerpunkt setzen, um Unternehmen einen direkten Zugang zu regionalen Förderangeboten und Kredithilfen, wie zum Beispiel zu den lokalen Bürgschaftsbanken, Handelskammern und Landesförderinstituten zu bieten", sagt Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der der Kapilendo AG.https://www.kapilendo.de/lp/themenseite-corona-krise#/Die Partner zum Start der Initiative A.B.S. Global Factoring AG - Wiesbaden - www.abs-global-factoring.de CANEI digital AG - Herdecke - www.canei.digital DFKP Deutsche Firmenkredit Partner GmbH - Berlin - www.dfkp.de FRANCHISE 4X - Billerbeck - www.franchise4x.com Finanzierung.com GmbH - München - www.finanzierung.com HCM GmbH & Co. KG - Hamburg - www.hcminfo.com Infinment GmbH - Lahr/ Schwarzwald - www.infinment.com piHub GmbH - Frankfurt/Main - www.pihub-pi.com Kapilendo AG - Berlin - www.kapilendo.deÜber die Kapilendo AG Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand. Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietet die Berliner Neobank im Bereich Business Banking eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in den Bereichen Corporate Finance und Investment Management. Das Leistungsspektrum für mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungen vom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie ein kapitalmarktbasiertes Liquiditätsmanagement. Investoren bietet Kapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitale Vermögensverwaltung mit Depot sowie Mittelstands- und Immobilieninvestments.Seit November 2019 betreibt die Kapilendo AG die Kapilendo Custodian AG. Die 100%ige Tochtergesellschaft bündelt die Digital Asset Services der Kapilendo für das eigene Geschäft und Partner. Neben einer API-Custody-Solution für digitale Vermögenswerte und einem Emissionsprotokoll für digitale Wertpapiere bietet die Gesellschaft weitere Infrastruktur- und Consultingservices im Digital Asset Ökosystem.Die Kapilendo AG hat ihren Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Hauptgesellschafter sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und die Axel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierte Business-Angels.Pressekontakt Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / https://www.kapilendo.deZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/1003833.html Bildunterschrift: Christopher GrÀtz, CEO und Co Founder der Kapilendo AG23.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1003833 23.03.2020