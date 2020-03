The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA H410 XFRA IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM UC. ETF DL EQ01 EQU EUR Y

CA H4ZC XFRA IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF EQ01 EQU EUR Y

CA H4ZG XFRA IE00B5W34K94 HSBC MSCI BRAZIL UC. ETF EQ01 EQU EUR Y

CA H4ZD XFRA IE00B5WFQ436 HSBC MSCI USA UCITS ETF EQ01 EQU EUR Y

CA DTUR XFRA US90291C2017 U.S. GOLD CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR N

