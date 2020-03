The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA H4ZU XFRA IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIW.CAP.U.ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZV XFRA IE00B3X3R831 HSBC MSCI MALAYSIA UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA H4Z9 XFRA IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZB XFRA IE00B42TW061 HSBC FTSE 100 UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZP XFRA IE00B44T3H88 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZT XFRA IE00B46G8275 HSBC MSCI INDONES. UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZA XFRA IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZW XFRA IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZJ XFRA IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZE XFRA IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UC. ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZK XFRA IE00B5BRQB73 HSBC MSCI TURK. UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZF XFRA IE00B5KQNG97 HSBC S+P 500 UCITS ETF EQ00 EQU EUR YCA H4ZM XFRA IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF EQ00 EQU EUR YCA H411 XFRA IE00BBQ2W338 HSBC MSCI AC FE XJ UC.ETF EQ00 EQU EUR YCA H41K XFRA IE00BF4NQ904 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.DL EQ00 EQU EUR YCA H41N XFRA IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 EQ00 EQU EUR YCA H41I XFRA IE00BKZG9Y92 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DL EQ00 EQU EUR YCA H41J XFRA IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL EQ00 EQU EUR YCA 1P2N XFRA CA82770L1094 SILVER ELEPHANT MNG CORP. EQ01 EQU EUR NCA H4ZR XFRA IE00B51B7Z02 HSBC MSCI CANADA UC. ETF EQ01 EQU EUR YCA H4ZQ XFRA IE00B57S5Q22 HSBC MSCI S.AFR.CAPP.UETF EQ01 EQU EUR YCA H4ZL XFRA IE00B5L01S80 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DL EQ01 EQU EUR YCA H4ZI XFRA IE00B5LP3W10 HSBC MSCI EM F.E. UC. ETF EQ01 EQU EUR YCA H4ZH XFRA IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PAC.XJP UC. ETF EQ01 EQU EUR Y