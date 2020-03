The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DDA0XR6 DZ BANK IS.A1298 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XY2 DZ BANK IS.A1305 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQS8 DZ BANK CLN E.9889 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQT6 DZ BANK CLN E.9890 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0X21 DZ BANK IS.A1309 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XZ9 DZ BANK IS.A1306 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTL0 DEKA OPF MTN R.2096 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTM8 DEKA OPF MTN R.2097 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTN6 DEKA OPF MTN R.2098 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JTP1 DEKA OPF MTN R.2099 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SR7 LB.HESS.THR.CARRARA03A/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB2948 NORDLB 20/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2971 NORDLB 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA US38141GXH28 GOLDM.S.GRP 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US713448EV64 PEPSICO 20/60 BD01 BON USD NCA XFRA US911312BV78 UPS INC 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US911312BW51 UPS INC 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US911312BX35 UPS INC 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US911312BY18 UPS INC 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS2141585583 OESTERREICH 20/20 ZO BD01 BON EUR NCA 4K9 XFRA CA13683D1087 CANAFARMA HEMP PROD.CORP. EQ00 EQU EUR NCA 37NN XFRA CA45690A1075 INFINITE ORE CORP. EQ00 EQU EUR NCA LO24 XFRA DE000LTT0243 LOTTO24 AG NA O.N. EQ00 EQU EUR YCA H4ZS XFRA IE00B3QMYK80 HSBC MSCI MEX.CAP.UC.ETF EQ00 EQU EUR Y