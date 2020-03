23.03.2020 - Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) will weiterhin die Rekorddividende von 1,85 EUR zahlen, es bleiben so gut 505 zur EK-Stärkung im Unternehmen, dass trotz um 185 höherer Auftragsbestände zu Jahresanfang, nun das tun muss, was derzeit wohl bei allen Unternehmen - außer bei den wenigen coronaresistenten und konjunkturresistenten Geschäftskonzepten - zu erwarten ist. Wer nicht durch die derzeit eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die Produktionsbeschränkungen belastet wird, wird wohl spätestens in der zu erwartenden Rezession Federn lassen müssen. Der Umfang der Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...