DAX 30 schwächer in die neue Woche - 8.152 bleiben wichtiger Support

Im Wochenvergleich büßte der Dow Jones mehr als 17 Prozent ein. Der Nasdaq gab mehr als zwölf Prozent ab. Der S&P 500 nahezu 15 Prozent. Die so immens wichtige Supportmarke des DAX 30 bei 8.152 hat nun fünfmal in Folge gehalten. Auch zum heutigen Wochenstart wird diese wieder in den Fokus rücken.

Eine mittelfristige Erholung wird sich weiterhin bestenfalls in einem "flachen V" zeigen. Diese wird sich aber noch einige Zeit hinziehen. Aktuell liegt der rechnerische Buchwert bei 8.700 Punkten. Es wird keinen schnellen Rebound geben. Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt immer wieder zu wiederkehrenden und einschneidenden Rücksetzen führen.

Die charttechnische Lage wird sich nachhaltig erst mit einem umfassenden Rückgang der Corona-Fallzahlen entschärfen. In Deutschland waren bis Sonntag mehr als 24.100 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt geworden. Von fundamentaler Seite werden heute Konjunkturdaten aus den USA, China und Europa veröffentlicht. Sowohl der Chicago Fed Index, als auch die chinesischen Frühindikatoren sowie das EU-Verbrauchervertrauen dürften deutlich eingebrochen sein.

Anleger müssen sich nach der Verkündung der neuen, drastischen und einschneidenden Maßnahmen erneut auf eine Woche mit hohen Schwankungen einstellen. Tagesbandbreite zum Wochenstart zunächst: 8.261 bis 7.906 Zähler.

