Daimler-Aktie im Corona-Crash Das sieht nicht gut aus: Die Daimler-Aktie fällt und fällt im Zuge des Corona-Crash. Aktuell notiert der Titel des Premium-Autobauers auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren - dabei ging es alleine in den vergangenen zwei Wochen um 35% in den Keller und seit Jahresstart 2020 müssen Daimler-Aktionäre sogar einen Kursverlust in Höhe von 54% ausweisen...

