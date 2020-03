Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag sein bisheriges Verlaufstief bei 8.265 Punkten nochmals einer Belastungsprobe unterzogen hatten, startete das Aktienbarometer am vergangenen Freitag mit einem Aufwärtsgap (8.668 zu 8.838 Punkten) in den Handel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

