Der deutsche Leitindex DAX baut auch in der neuen Woche seine Verluste immer weiter aus.Der DAX ging mit einem Abschlag von 4,4 Prozent bei 8.536,33 Punkten in den Montagshandel.Damit bewegt sich der Leitindex wieder in Richtung des Corona-Crash-Tiefs von 8.255 Punkten von Anfang vergangener Woche. Börsianer schauen mit Spannung darauf, ob der DAX angesichts der verschärften Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...