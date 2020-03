HUGO BOSS AG: Vorstandsvorsitzender Mark Langer scheidet zum 30. September 2020 bei der HUGO BOSS AG ausDGAP-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Personalie HUGO BOSS AG: Vorstandsvorsitzender Mark Langer scheidet zum 30. September 2020 bei der HUGO BOSS AG aus23.03.2020 / 08:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Metzingen, 23. März 2020. Der Vorstandsvorsitzende Mark Langer scheidet zum 30. September 2020 aus dem Vorstand der HUGO BOSS AG aus. Darauf haben sich Mark Langer und das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie wird Mark Langer dem Unternehmen auch nach dem 30. September 2020 bis zum Jahresende beratend und unterstützend zur Verfügung zu stehen.Der Aufsichtsrat wird sich unverzüglich der Suche nach einem Nachfolger widmen. Die Gesellschaft dankt Mark Langer für sein langjähriges und erfolgreiches Wirken als Vorstand der HUGO BOSS AG, zunächst als Finanzvorstand und seit 2016 als Vorstandsvorsitzender.Kontakt: Christian Stöhr, Head of Investor Relations Tel: +49 7123 94-8756323.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Dieselstraße 12 72555 Metzingen Deutschland Telefon: +49 (0)712 394-0 Fax: +49 (0)712 394-80259 E-Mail: info@hugoboss.com Internet: www.hugoboss.com ISIN: DE000A1PHFF7 WKN: A1PHFF Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1003831Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003831 23.03.2020 CET/CEST