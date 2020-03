Die Corona-Virus-Epidemie hat auch den Devisenmarkt voll im Griff. Die Nervosität ist hoch. So prägten hohe Ausschläge unter anderem die Entwicklung bei USD/JPY in den letzten Wochen. Ein Auf und Ab erlebte USD/JPY in den letzten Wochen. Unter dem Eindruck der Entwicklungen brach der US-Dollar im Februar zunächst seinen Versuch ab, die Widerstandszone um 112+ JPY auszuhebeln und fand sich im Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...