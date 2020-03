Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: HauptversammlungsterminDGAP-News: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Hauptversammlungstermin23.03.2020 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bad Schwalbach, 23. März 2020. Aufgrund der zuletzt auch hierzulande rasant voranschreitenden Ausbreitung der COVID-19 Pandemie, den damit zusammenhängenden Krisenmaßnahmen in den jeweiligen Staaten, in der Bundesrepublik Deutschland und im Bundesland Hessen, sowie deren einschneidenden Auswirkungen auf die Wirtschaft kann die ordentliche Hauptversammlung der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG für das Geschäftsjahr 2019, die ursprünglich für den 24.04.2020 vorgesehen war, nicht stattfinden.Der Hauptversammlungstermin wird verschoben. Hierzu erfolgt eine erneute Einladung.Kontakt: Herr Günter Berz-List Email: info@schwaelbchen-molkerei.de Tel. 06124-503-023.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG Bahnhofstr. 38 65307 Bad Schwalbach Deutschland Telefon: 06124-503-0 Fax: 06124-503-57 E-Mail: info@schwaelbchen-molkerei.de Internet: www.schwaelbchen-molkerei.de ISIN: DE0007218901 WKN: 721890 Indizes: CDAX Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1003867Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003867 23.03.2020