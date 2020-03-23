DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR.ZI.DI.19/31 DE000HLB7FC5 25.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.19(31) DE000HLB7CZ3 25.03.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR.ZI.DI.19/31 DE000HLB7FC5 25.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.19(31) DE000HLB7CZ3 25.03.2020 HZE/EOT