Tauziehen um gigantisches Corona-Hilfspaket in Washington

Um das geplante gigantische Hilfsprogramm in den USA gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise ist ein heftiges Tauziehen entstanden. Bei einer ersten Abstimmung im Kongress scheiterte das bis zu 2 Billionen Dollar (1,869 Billionen Euro) schwere Maßnahmenpaket am Sonntag vorerst am Widerstand der Demokraten. Die Opposition kritisierte, dass das Vorhaben zu kurz greife und Arbeitnehmer nicht ausreichend schütze. In dem Votum im Senat ging es um Verfahrensfragen.

Ifo rechnet mit Rekordkosten für Wirtschaft wegen Corona-Krise

Das Coronavirus wird Deutschlands Wirtschaft hohe Produktionsausfälle bescheren, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen lassen und den Staatshaushalt erheblich belasten. Die Kosten dürften in die Hunderte von Milliarden Euro gehen, ergaben Berechnungen des Ifo-Instituts. "Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Je nach Szenario schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro."

Merkel begibt sich in häusliche Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert und begibt sich in häusliche Quarantäne. Wie die Bundesregierung am Sonntagabend mitteilte, hatte Merkel Kontakt mit einem Arzt, der ihr eine Pneumokokken-Schutzimpfung gegeben hat. Dieser Arzt sei inzwischen positiv auf das Corinavirus getestet worden. "Daraufhin hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben", heißt es in der Mitteilung.

Scheuer warnt vor Übernahmen von Infrastruktur- und Mobilitätsfirmen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat vor Übernahmen von Infrastruktur- und Mobilitätsfirmen infolge der Corona-Krise gewarnt. "Wir haben nicht nur einen viralen Angriff. Wir könnten auch einen Wirtschaftsangriff danach erleben", sagte Scheuer der Süddeutschen Zeitung. Finanziell geschwächte Firmen könnten ins Visier internationaler Investoren geraten.

Schwesig zeigt in Corona-Krise Verständnis für Söder

Die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach dem Bund-Länder-Kompromiss auf eine Kontaktsperre Verständnis für Unterschiede zwischen den Ländern gezeigt, aber auch zur Zusammenarbeit aufgerufen. Sie halte es für richtig, dass die verschiedenen Bundesländer auch über verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus diskutierten, sagte Schwesig im Deutschlandfunk.

Frankreichs Parlament beschließt zweimonatigen Gesundheitsnotstand

Frankreichs Parlament hat am Sonntagabend abschließend für ein Gesetz gestimmt, das zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie einen Gesundheitsnotstand ermöglicht. Aus Infektionsschutzgründen stimmte nur ein kleiner Teil der Abgeordneten der Nationalversammlung per Handzeichen ab, kurz zuvor hatte der Senat das Gesetz gebilligt.

In Griechenland wegen Corona-Krise ab Montag landesweite Ausgangssperre

Wegen der Corona-Krise verhängt nun auch Griechenland eine landesweite Ausgangssperre. Die Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie trete am Montag in Kraft, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in einer Fernsehansprache. Er habe angeordnet, "dass jede angebrachte Maßnahme ergriffen wird, um das Verbot jeglicher unnötiger Fortbewegung im ganzen Land umzusetzen".

Klinische Tests von vier Mitteln gegen Coronavirus in Europa begonnen

In Europa beginnen klinische Tests von vier experimentellen Methoden zur Behandlung von Covid-19. Bei den Tests an rund 3.200 Versuchspersonen kämen die Mittel Remdesivir, Lopinavir sowie Ritonavir mit oder ohne die Wirkstoffe Interferon Beta und Hydroxychloroquin zum Einsatz, teilte die französische staatliche Forschungseinrichtung Inserm mit.

China beginnt erste Phase von klinischer Studie für Corona-Impfstoff

Im internationalen Wettlauf um ein geeignetes Mittel gegen das neuartige Coronavirus hat China die erste Phase einer klinischen Studie für einen Impfstoff begonnen. Einer Reihe von Freiwilligen sei bereits eine erste Impfung verabreicht worden, sagte ein Mitarbeiter des von der chinesischen Regierung finanzierten Projekts der Nachrichtenagentur AFP. In den USA bekamen zu Wochenbeginn erstmals freiwillige Testpersonen einen möglichen Impfstoffgegen das Virus Sars-CoV-2 gespritzt.

In den USA mehr als hundert Corona-Todesopfer binnen 24 Stunden

Durch die Coronavirus-Pandemie sind in den USA binnen 24 Stunden mehr als 100 Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Todesopfer in den Vereinigten staaten auf 389, wie aus einer Aufstellung der Johns--Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. Die meisten Todesopfer wurden demnach in den Bundesstaaten New York (114), Washington (94) und Kalifornien (28 Tote) registriert. Landesweit steckten sich mehr als 32.000 Menschen mit dem neuartigen Coroanavirus an.

Trump lässt Notlazarette in mehreren US-Bundesstaaten errichten

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Einrichtung von Feldlazaretten in besonders stark betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten angeordnet. Die Katastrophenschutzbehörde Fema werde die provisorischen Kliniken mit Kapazitäten von insgesamt 4000 Betten in den Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington einrichten, sagte Trump in Washington.

Rand Paul als erster US-Senator positiv auf Coronavirus getestet

Mit dem Republikaner Rand Paul ist erstmals ein US-Senator positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Ein Mitarbeiter des 57-jährigen Politikers teilte mit, Paul zeige zwar keine Symptome, stehe wegen der nachgewiesenen Infektion aber unter Quarantäne. Er habe sich wegen seiner zahlreichen Reisen und Veranstaltungen vorsichtshalber testen lassen. Ihm sei kein Kontakt mit einem infizierten Menschen bewusst.

Kanada will keine Sportler zu bisherigen Olympia-Terminen entsenden

Kanada will wegen der Corona-Pandemie keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympischen Spielen in Tokio entsenden, wenn diese wie bislang geplant im Sommer stattfinden. "Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unser Athleten und der Weltgemeinschaft", begründeten das kanadische Olympische Komitee und das kanadische Paralympische Komitee in einer gemeinsamem Erklärung ihren Beschluss.

Japans Regierungschef: Verschiebung von Olympia könnte "unvermeidbar" werden

Eine Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie könnte nach Einschätzung des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe unter Umständen "unvermeidbar" werden. Abe sagte bei einem Treffen mit japanischen Parlamentariern, er bekenne sich zwar nach wie vor zur Veranstaltung "vollständiger" Sommerspiele. Doch zum Schutz der Gesundheit der Athleten "könnte es unvermeidbar werden, dass wir eine Entscheidung zur Verschiebung treffen".

Thailands Notenbank will Liquidität wegen Covid-19-Krise stärken

Die thailändischen Notenbank gibt Milliarden von Dollar für den Kauf von Staatsanleihen aus und hilft Unternehmen beim Aufschub ihrer Schuldentilgung, um die Liquidität zu stützen und das durch die Covid-19-Krise erschütterte Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Die Bank of Thailand gab am Sonntagabend bekannt, dass sie in der vergangenen Woche 100 Milliarden Baht (2,8 Milliarden Euro) ausgegeben hat, um Staatsanleihen zu kaufen und Gelder für einen 70 bis 100 Milliarden Baht schweren Fonds beizusteuern.

Vereinigte Arabische Emirate untersagen Passagierflüge

Die Vereinigten Arabischen Emirate untersagen wegen der Corona-Pandemie alle Passagierflüge im Land. Sämtliche Passagierflüge in die Emirate und hinaus sind ab Mittwoch für mindestens zwei Wochen abgesagt, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Montag meldete. Von dem von den Behörden erlassenen Verbot betroffen sind auch Transitflüge.

Konjunkturdaten

Singapur Verbraucherpreise Feb +0,3% gg Vj (PROG: +0,4%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Feb -0,1% (Jan: +0,3%) gg Vj

