Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

* Umsatzerlöse +35 % auf EUR 20,7 Mio. (Vj.: EUR 15,3 Mio.)

* EBITDA 440 TEUR nach EUR 1,4 Mio. in 2018

* Ausweitung des Volumens auf 2.811 Tonnen (+29 Prozent)

* Solide operative Fundamente in 2019 für weiteres Wachstum geschaffen

Die Hylea Group S.A. (ISIN DE000A19S801), ein weltweit tätiger Produzent und Exporteur von Bio-Paranüssen, hat heute den vorläufigen konsolidierten Jahresabschluss 2019 veröffentlicht.

Die politischen Verhältnisse in Bolivien waren in der zweiten Jahreshälfte 2019 nicht nur für die Hylea Group S.A. herausfordernd. Durch den Generalstreik und den daraus resultierenden Rücktritt des Präsidenten kam der Warenverkehr und -transport zumindest in den letzten Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres fast zum Erliegen. Trotz verfehlter Umsatz- und Ertragsprognosen für das Geschäftsjahr ...

